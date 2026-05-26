Zapatero pide aplazar su declaración ante la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra

Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), está investigado por liderar, según el auto del juez, una supuesta red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la concesión de un préstamo de 53 millones de euros de dinero público para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, a cambio de beneficios económicos.

Unos supuestos beneficios que "habrían sido canalizados" hacia el expresidente y "su entorno más próximo" a través de una maraña de empresas, algunas de ellas instrumentales y sin actividad real, según la investigación.

Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno de España es imputado por la justicia, y sobre él pesan los cargos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad, por los que fue citado a declarar el próximo 2 de junio.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama asumió el pasado 3 de marzo la competencia sobre esta causa, que investiga un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra, y prorrogó hasta el 28 de mayo la instrucción del caso.

En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

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En su día, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigó el préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

Reabierta la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza se inhibió posteriormente en favor de la Audiencia Nacional, tribunal ante el que tendrá que declarar Rodríguez Zapatero.

Quien fuera jefe del Ejecutivo español entre 2004 y 2011 aseguró en un vídeo, tras conocerse su imputación en el caso Plus Ultra, que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna administración pública ni sector público en relación con el rescate de la aerolínea y dijo que defenderá su inocencia.