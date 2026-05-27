Al menos 13 muertos en centro de China en accidente de un vehículo con exceso de pasajeros

El siniestro se produjo alrededor de las 2:40 de la madrugada (18:40 GMT del miércoles) en un tramo de la autopista G40 Shanghái-Shaanxi, a la altura de la ciudad de Nanyang, informó la Oficina de Gestión de Tráfico del Ministerio de Seguridad Pública chino en un comunicado.

Según las autoridades, el vehículo implicado, una furgoneta Maxus con matrícula de la provincia de Hubei, tenía autorización para transportar a nueve personas, pero en el momento del accidente viajaban en él dieciséis ocupantes.

El vehículo chocó contra un camión semirremolque que circulaba delante por causas que todavía están siendo investigadas.

Tras el accidente, el Ministerio de Seguridad Pública envió un grupo de trabajo a Nanyang para supervisar la investigación y coordinar las labores de gestión del siniestro.

Los tres heridos fueron trasladados a centros médicos para recibir tratamiento, aunque las autoridades no ofrecieron detalles sobre su estado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los accidentes de tráfico continúan siendo relativamente frecuentes en China pese al endurecimiento de las normas de seguridad vial en los últimos años, especialmente en casos relacionados con exceso de pasajeros, fatiga al volante o transporte irregular.