Arde la sede local del Banco Central de Rusia en Crimea tras ataques ucranianos

"En la calle Lástovaya un misil impactó contra la sede de la Dirección Sur del Banco Central. El techo se incendió. La onda expansiva dañó ventanas y balcones de los edificios colindantes", escribió en su cuenta de MAX, el Telegram ruso.

Razvozháev añadió que las defensas antiáreas rusas "estuvieron repeliendo durante toda la noche un ataque combinado. El Ejército ucraniano atacó la ciudad con diversos medios aéreos, incluyendo misiles Storm Shadow" de fabricación británica.

"Fueron derribados más de 20 drones en los distritos Sévernaya Soroná, Fiolenta, la ensenadas Sebastópol y Omega", aseveró, al indicar que no hubo víctimas humanas.

Además del impacto contra la sede local del BCR, resultó dañado un edificio de vivienda de ocho pisos, un edificio administrativo en desuso.

En la región de Voronezh las defensas antiaéreas derribaron dos "objetivos aéreos de alta velocidad", según informó en MAX el gobernador local, Alexandr Gúsev, que aludía así a que no se trató de un ataque con drones.

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En total, durante la pasada noche "fueron interceptados y aniquilados 140 drones ucranianos de ala fija" sobre siete regiones rusas y la península de Crimea, además de los mares Negro y Azov, según reportó en MAX el Ministerio de Defensa de Rusia.