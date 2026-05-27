Bolsa de México avanza un 1,19 %, liga dos sesiones al alza y se ubica en 70.021,35 puntos

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron las ganancias de las emisoras: Volaris (+4,38 %), Industrias Peñoles (+3,65 %), Kimberly-Clark (+3,58 %), Banorte (+3,72 %) y Banco del Bajío (+2,94 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, expuso que con el avance de este miércoles, el mercado mexicano registra una ganancia del 4,01 % en lo que va de mayo y un rendimiento del 9,86 % en lo que va de 2026.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,35 % frente al dólar, al cotizar en 17,35 unidades por dólar, frente a los 17,29 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 245,2 millones de títulos por un importe de 24.677 millones de pesos (unos 1.420 millones de dólares).

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De las 780 empresas que cotizaron en la sesión, 481 cerraron con sus precios al alza, 270 registraron pérdidas y 29 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el 4,62 %; y de las aerolíneas Aeroméxico (AERO), con el 4,45 %, y Volaris (VOLAR A), con el 4,38 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (Vasconi), con el -3,9 %; de la firma Grupo Bursátil Mexicano (GBM O), con el -2,99 %, y de la productora de cárnicos y derivados Grupo Bafar (BAFAR B), con el -2,27 %.