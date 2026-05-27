Cinco ciudadanos y un residente legal demandan a Trump por violar sus derechos civiles

Andrea Vélez, Ángel Pinal, Cary López, Javier Ramírez, Juan José Gutiérrez, y Joel Acuña presentaron querellas legales por separado que buscan compensaciones por los daños hechos por las autoridades migratorias.

El abogado Luis Carrillo declaró este miércoles durante una conferencia de prensa que los demandantes fueron detenidos injustamente y, en algunos casos, golpeados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) y Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) los operativos migratorios que tuvieron lugar en junio y julio de 2025.

Carrillo dijo a EFE que las acciones de los agentes migratorios "fueron brutales" y que esperan que estas querellas judiciales detengan el uso excesivo de la fuerza.

Por ejemplo, Vélez afirma haber sido arrestada injustamente el verano pasado en el centro de Los Ángeles durante una redada de ICE, cuando fue detenida cuando iba hacia su trabajo.

Pasó dos noches en la cárcel y enfrentó un cargo por delito grave que el Departamento de Justicia desestimó posteriormente.

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Un video mostró la violencia del arresto al que fue sometido la joven, mientras su mamá veía la detención sin poder hacer nada.

“Los demandantes fueron objeto de perfilamiento racial por parte de agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza en diversas comunidades de la región del sur de California", afirmó el abogado Michael Carrillo, que también representa a los hispanos.

Por ejemplo, López, que estaba embarazada en el momento de la detención, fue detenida junto al papá de su hijo y otro familiar, a pesar que dijo en repetidas ocasiones que era ciudadana estadounidense. La mujer asegura que su bebé nació prematuro debido a la detención.

Los abusos también serían denunciados por defensores de los derechos de los inmigrantes como Gutiérrez, que fue detenido en noviembre del año pasado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando regresaba de México, a pesar de que contaba con su documentación que lo acredita como ciudadano estadounidense.

Gutiérrez fue esposado a una mesa por más de tres horas por parte de los agentes de CBP.

Los demandantes presentaron el año pasado una reclamación federal por agravios, un paso legal previo a la presentación de una demanda formal contra el gobierno.

Las querellas legales fueron presentadas en el Tribunal del Distrito Central de California.