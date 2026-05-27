El embajador de EEUU en España dice que ambos pueblos seguirán siendo "hermanos"

"Puedo garantizar a todos que el pueblo americano y el pueblo español son hermanos por 250 años y no tengo la menor duda que seguiremos siendo hermanos por los próximos 250 años", dijo León en un desayuno informativo que protagonizó en el hotel Four Seasons de Madrid.

El diplomático, que llegó a España a mediados del pasado mes de febrero, detalló las cuatro prioridades de su mandato y dio su opinión sobre asuntos de actualidad en un encuentro en el que fue presentado por Josu Jon Imaz, presidente del patronato de la Fundación Consejo España-EE.UU. y consejero delegado de la energética Repsol.

Nacido en Cuba y emigrado durante la adolescencia a Florida, León repasó su trayectoria vital y la vinculación entre Estados Unidos y España.

Dijo que ser embajador en este país -también lo es en el Principado de Andorra- es "más que una responsabilidad diplomática", porque su familia emigró generaciones atrás a Cuba procedente de las islas Canarias.

Al ser preguntado sobre si el presidente Donald Trump visitará España este año coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el diplomático dijo: "Si el presidente de España (Pedro Sánchez) no me ha recibido a mí, no creo que esté invitando al presidente" Trump.

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También recalcó que el líder republicano está "bien frustrado" con el Ejecutivo de España por ser este "el único país" de la OTAN que dice que no va a incrementar su gasto en defensa hasta alcanzar el 5 % del producto interior bruto (PIB), algo que calificó de "vital" en el contexto actual.

Pese a todo, León aseguró no ver "riesgos" en la relación entre Estados Unidos y España, y apostilló: "Los Estados Unidos trabajamos con cualquier administración que el pueblo español elija. Así que esperamos que en un futuro sea más fácil lidiar entre los dos países y ojalá se pongan de acuerdo y pueda España alinearse a los otros países de la OTAN, porque una España fuerte hace también a Europa más fuerte".

El embajador, asimismo, vio compatible que España se abra a China y tener a la vez una relación estratégica con Estados Unidos, aunque pidió evitar la "ingenuidad" a la hora de relacionarse con el gigante asiático.

"China está tratando de entrar en las cosas críticas de España y del mundo", advirtió, y aseveró que en España las empresas chinas ya están "empezando a penetrar en las áreas críticas", por lo que emplazó al país a tener cuidado.

En cuanto a asuntos domésticos españoles, eludió hablar sobre la imputación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el caso que investiga a la compañía aérea Plus Ultra.

"Ese es un caso que está en este momento en investigación, y de cualquier caso que está en investigación no debo hacer ningún comentario", se excusó León.