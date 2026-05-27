El Gobierno taiwanés presenta un plan para combatir la baja tasa de natalidad de la isla

"Durante mucho tiempo, criar hijos ha sido considerado una responsabilidad individual y familiar (...). Hoy queremos trasladar esa pesada carga desde los hombros individuales hacia un sistema de apoyo compartido entre el Estado, la sociedad y las empresas", aseveró el mandatario desde la Oficina Presidencial de Taipéi.

"Solo mediante la creación de una cultura laboral más favorable, en la que trabajo y familia dejen de ser una elección excluyente, podremos favorecer simultáneamente la formación de familias, la natalidad y la realización personal", agregó.

Entre las medidas propuestas destacan una asignación mensual de 5.000 dólares taiwaneses (159 dólares, 136 euros) para menores de entre 0 y 18 años, deducciones fiscales del 200 % para las empresas que inviertan en servicios de cuidado infantil para sus empleados y la ampliación de los permisos matrimoniales, de maternidad y de paternidad.

El plan también contempla extender hasta los seis años la edad para acogerse a permisos de cuidado infantil y permitir a los padres con hijos menores de doce años reducir o flexibilizar su jornada laboral, con compensaciones salariales cubiertas íntegramente por el Gobierno.

Estas iniciativas supondrán un aumento anual del presupuesto general del Gobierno de 205.000 millones de dólares taiwaneses (6.523 millones dólares, 5.603 millones de euros) y supondrán una inversión total de 380.000 millones de dólares taiwaneses (12.093 millones de dólares, 10.387 millones de euros).

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"El Gobierno transformará los frutos del crecimiento económico nacional en apoyo tangible para cada ciudadano, cada familia y cada generación, de modo que toda la sociedad comparta los dividendos económicos y juntos sentemos bases más sólidas para el desarrollo sostenible y duradero de Taiwán", señaló Lai.

Taiwán, uno de los principales centros globales de fabricación de chips avanzados para inteligencia artificial, afronta desde hace años una grave crisis demográfica: el número de nacimientos cayó por décimo año consecutivo en 2025, hasta un mínimo histórico de 107.812, según cifras oficiales.

La tendencia tampoco muestra indicios de revertirse este año, ya que la población taiwanesa disminuyó el pasado abril por vigésimo octavo mes consecutivo, hasta los 23,26 millones de habitantes, lo que representó una contracción interanual de 102.730 personas, de acuerdo a datos del Ministerio del Interior.