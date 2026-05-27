El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, estará fuera del cargo hasta finales de julio

La petrolera explicó en un comunicado que la Junta Directiva autorizó modificar la fecha de inicio de la licencia, que inicialmente debía comenzar el 28 de mayo y extenderse durante 30 días calendario.

Según Ecopetrol, la licencia empezará una vez concluya la incapacidad médica y el periodo de vacaciones restante de Roa, es decir, el próximo 27 de junio, y se prolongará durante los siguientes 30 días calendario.

Por lo tanto, Roa estará apartado de la presidencia de Ecopetrol hasta finales de julio, después de las dos vueltas de las elecciones presidenciales en Colombia, pues desde el pasado 7 de abril se encuentra disfrutando de vacaciones que enlazará con la incapacidad médica y posteriormente con la licencia no remunerada.

"La Junta Directiva decidió mantener la designación como presidente encargado a Juan Carlos Hurtado Parra, primer suplente del presidente", agregó la empresa.

Roa, cercano al presidente colombiano, Gustavo Petro, había anunciado el pasado 7 de abril que se apartaría temporalmente del cargo mediante una licencia no remunerada tras tomar vacaciones, en medio de varias investigaciones judiciales y administrativas en su contra.

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El directivo fue imputado el pasado 11 de marzo por la Fiscalía colombiana por el delito de tráfico de influencias de servidor público, dentro de una investigación relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y su posible vínculo con contratos adjudicados por Ecopetrol.

Además, el pasado 12 de mayo la Fiscalía también le imputó el delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales, por presuntas irregularidades en el reporte financiero de la campaña presidencial de Petro de 2022, de la cual fue gerente.

Según la Fiscalía, durante la campaña se habrían superado los límites de gastos fijados por la autoridad electoral en más de 1.600 millones de pesos (unos 443.000 dólares al cambio actual) entre la primera y la segunda vuelta presidencial.