Gobierno peruano aprueba subsidio para transportistas ante anuncio de paro

El subsidio fue aprobado en sesión del Consejo de Ministros y será publicado en un decreto de urgencia, que establece un bono de cuatro soles (1,17 dólares) por galón de diesel para los transportistas de carga y de pasajeros, por un periodo de dos meses, según adelantó la agencia estatal Andina.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que los beneficiarios deberán contar con autorización y habilitación vehicular vigente emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), los gobiernos regionales o municipalidades provinciales.

Asimismo, tener el Registro Único de Contribuyente (RUC) en estado activo y sustentar las compras mediante comprobantes de pago electrónicos de proveedores inscritos en el Registro de Hidrocarburos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.

Esta medida fue anunciada por el Ejecutivo horas después de que un sector del gremio de transportistas dijera que desde el 2 de junio acataría un paro nacional indefinido en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos pactados con el Gobierno en abril pasado, entre los que se incluía un bono por el incremento del precio de los combustibles y mayores medidas de seguridad ante el embate del crimen organizado.

El portavoz del gremio de Transportes Unidos, Martín Ojeda, dijo que, entre esas medidas, figuraba la emisión de unos decretos de urgencia para aliviar la situación económica del sector, causada principalmente por el incremento del precio de los combustibles, pero hasta el momento no tienen "respuesta alguna".