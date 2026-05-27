Inmigrante liberado denuncia "racismo y discriminación" en centro de ICE en Nueva Jersey

El inmigrante, cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad, dijo que la convivencia en Delaney "es muy difícil".

"Adentro es muy difícil, es una lucha constante día a día con el sistema migratorio", aseguró el latino pocos minutos después de salir del centro de detención de inmigrantes más grande de la costa este de Estados Unidos.

Aseguró que hay "mucho racismo y discriminación, muchos factores que vivimos adentro hasta que dijimos 'basta'", en referencia a la huelga de hambre y de trabajo que iniciaron unos 300 inmigrantes el viernes.

El inmigrante, uno de los dos liberados este miércoles, agradeció el apoyo recibido desde el inicio de la protesta el pasado viernes, cuando comenzaron a denunciar las condiciones dentro del centro.

La protesta derivó en vigilias y episodios de tensión en el exterior del centro, donde se mantiene un fuerte dispositivo con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El Departamento de Seguridad Nacional, bajo el que opera el ICE, niega que exista una huelga.

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Los detenidos continúan reclamando la presencia de la gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill, a quien se le negó el acceso a la instalación el pasado lunes, tras lo cual se registraron altercados entre manifestantes y agentes.

Por otra parte, el congresista Adriano Espaillat también visitó hoy la instalación y se reunió con inmigrantes en huelga, hombres y mujeres, que le entregaron una lista de reclamos.

Espaillat dijo a EFE que el lunes presentará un proyecto de ley con el senador de Nueva Jersey Cory Booker, con miras a permitir el acceso de los gobernadores a centros de detención.

De acuerdo con el activista Jorge Torres, de la Red Nacional de Jornaleros, uno de los organizadores de la vigilia, trece inmigrantes, entre ellos Martín Soto, uno de los líderes de la huelga, fueron trasladados al centro de detención de ICE en Elizabeth (Nueva Jersey).

Denunció además que a los inmigrantes los obligaron a limpiar pisos y baños antes de la visita de varios congresistas.

Fuera de Delaney Hall, ubicado en una zona industrial, se mantiene una tensa calma. Más de una veintena de agentes de ICE, con uniformes verdes y el rostro cubierto, permanecen apostados alrededor del centro, con capacidad para 1.196 personas.

Entre los manifestantes se ven pancartas con mensajes como 'Acabar con ICE', 'No somos criminales' y 'Amamos a los inmigrantes', además de carpas instaladas para ofrecer asistencia médica y apoyo a las familias que mantienen una vigilia frente al centro.

La vigilia ha atraído a personas de diversos lugares, incluidos líderes religiosos que expresaron hoy a EFE su preocupación por el miedo de sus feligreses, mientras se escuchan bocinas constantes de camiones en apoyo a la protesta.

Mientras, los congresistas demócratas neoyorquinos Jerry Nadler y Dan Goldman lograron entrar hoy en el centro para realizar una visita poco después de que Espaillat lograra hiciera lo propio para reunirse con los inmigrantes en huelga.

"Hay mujeres embarazadas e incluso casos de personas que han estado detenidas a punto de dar a luz. Hay represalias contra quienes participan en la huelga de hambre, que efectivamente existe dentro de la instalación", denunció Espaillat este miércoles.

Delaney Hall, administrado por la empresa privada GEO Group bajo contrato federal, reabrió este año como centro de detención de inmigrantes y ha sido objeto de denuncias sobre supuestas condiciones insalubres, negligencia médica y escasez de alimentos, acusaciones que las autoridades han rechazado.

Organizaciones y legisladores críticos han vinculado el endurecimiento de las operaciones de ICE bajo la administración de Donald Trump con distintos incidentes como el del pasado enero en Mineápolis, en el que dos personas perdieron la vida en el marco de redadas migratorias.