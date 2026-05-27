Italia activará el jueves las primeras alertas rojas de la temporada por la ola de calor

Se trata del primer aviso de peligro extremo que emite el sistema nacional de prevención, que supervisa las condiciones meteorológicas en 27 ciudades italianas hasta el 20 de septiembre, en su campaña de este año.

El boletín oficial sitúa a estas cuatro grandes urbes en el "Nivel 3", una categoría que se declara cuando el calor, la alta humedad y la falta de viento se prolongan durante varios días consecutivos y representan un riesgo para la población.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Roma ha impuesto una ordenanza fija para todo el verano, vigente desde este miércoles y hasta el 15 de septiembre, que regula las labores al aire libre entre las 12:30 y las 16:00 horas en los sectores de la construcción y la agricultura.

La medida, firmada por el alcalde de la capital, Roberto Gualtieri, obliga a las empresas a garantizar descansos diarios en áreas climatizadas o con sombra, e incluye penalizaciones para los empleadores que no faciliten sistemas de ventilación o nebulización de agua para sus operarios.

El plan contempla también la apertura de refugios municipales climatizados —como bibliotecas y centros culturales— en los días en que el Ministerio de Sanidad decrete el nivel máximo de alerta.

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De forma paralela, el decreto municipal activa el plan estival contra incendios forestales que estará vigente del 1 de junio al 30 de octubre, y que prohíbe encender fuegos o utilizar explosivos cerca de áreas agrícolas y boscosas de todo el territorio de la capital.

Según las previsiones meteorológicas del portal especializado iLMeteo.it, las anomalías térmicas más extremas se concentran en la llanura del Po (norte), donde ciudades como Pavía, Piacenza, Cremona y Módena alcanzarán este jueves los 36 grados a la sombra, con marcas de 35 grados en Milán.

Sin embargo, la plataforma también anticipa que la enorme energía térmica acumulada provocará de forma inmediata, a partir del final de la tarde de este miércoles y durante el jueves, tormentas vespertinas muy intensas.

Estos fenómenos, que dejarán fuertes rachas de viento, rayos y granizadas, comenzarán en la zona de los Alpes y el noreste antes de extenderse hacia el centro de la península EFE