Los emperadores de Japón reciben en una ceremonia de bienvenida al presidente de Filipinas

A la ceremonia, que tuvo lugar a primera hora de la mañana en los jardines del Palacio, también asistieron la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y varios miembros de su gabinete.

Marcos Jr. recibió un saludo de la guardia de honor, también se interpretaron los himnos nacionales de ambos países y canciones folclóricas populares de Filipinas.

Tras este acto, los emperadores mantuvieron una reunión a puerta cerrada con el presidente y la primera dama filipinos, en un encuentro que coincide con la conmemoración del 70 aniversario de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Tokio y Manila.

Esta noche, Naruhito y Masako les ofrecerán un banquete de Estado en el que participará por primera vez el príncipe japonés Hisahito, segundo en la línea sucesoria al Trono del Crisantemo, ampliando así sus actividades como miembro de la familia imperial desde que completó su ceremonia de mayoría de edad en 2025.

Durante la jornada del jueves, Marcos Jr. pronunciará un discurso en la Dieta, el Parlamento japonés, y se reunirá con Takaichi en un encuentro destinado a fortalecer lazos, principalmente en materia de defensa y energía, en medio de las tensiones regionales con China y el impacto de la guerra en Irán.

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Esta es la primera visita de Estado de un mandatario extranjero a Japón desde hace más de un año, siguiendo la del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en marzo de 2025; y la tercera desde que Naruhito llegó al trono, contando con la del presidente estadounidense, Donald Trump, en mayo de 2019, durante su primer mandato.