Organizador de elecciones de Perú pide frenar paro agrario por ser riesgo ante comicios

Desde este lunes, cientos de agricultores arroceros, principalmente de la región norteña de Piura, fronteriza con Ecuador, cumplen el tercer día de un paro indefinido que exige a las autoridades que declaren al sector en emergencia y establezcan mejores precios por su producto.

El presidente de la Federación de Agricultores Piura-Tumbes, Rogelio Silva, dijo a la emisora RPP que les ofrecen un "precio irrisorio" por sus productos y remarcó que plantean una mesa de diálogo con el Ministerio de Agricultura y Riego "para poder darle solución al problema que se ha originado a nivel nacional y a nivel de todas las regiones".

La Superintendencia de transporte terrestre de personas, carga y mercancías (Sutran) señala este miércoles en su mapa interactivo que hay 21 puntos de tránsito interrumpido en las carreteras del país, especialmente en Piura pero también en Huánuco, San Martín y Puno, en el sur.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, indicó a medios locales desde la planta de producción del propio material electoral, ubicado en el distrito de Lurín, en el sur de Lima, que este paro supone un riesgo para que la ciudadanía ejerza su voto el 7 de junio.

"Pido al Gobierno central que solucione el problema del paro agrario, que eso si es un riesgo para el traslado. Hago la invocación a través de ustedes para que estos camiones y este material llegue al país como queremos y que el 7 de junio todos los ciudadanos hábiles para votar lo hagan tranquilamente", dijo Pachas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Detalló que el material electoral saldrá el viernes 5 de junio a las 22:00 hora local (03:00 GMT) y está previsto que se entregue "a más tardar a las 13:00 del sábado 6 (18:00 GMT)" a los centros de votación.

Agregó que los centros de votación estarán abiertos desde las 6:00 de la mañana del domingo para que entren los miembros de mesa junto a fiscalizadores y miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a las 7:00 dará comienzo la jornada electoral, donde los peruanos podrán escoger entre votar por la derechista Keiko Fujimori o el izquierdista Roberto Sánchez.

La primera vuelta de las elecciones generales del 12 de abril estuvo protagonizada por graves retrasos en la apertura de centros de votación de Lima por la demora en la llegada del material electoral, que provocaron que el sufragio se extienda en forma inédita un día más en la capital; así como las fallas en el repliegue y custodia de los votos emitidos.