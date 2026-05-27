Panamá aprueba un impuesto de 15% a multinacionales para salir de una lista negra de la UE

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Panamá ratificó, en el último de tres debates y con el voto de 70 de los 71 diputados, el proyecto de Ley 641, conocido como de sustancia económica, que busca "hacerle frente a las llamadas empresas de papeles que no desarrollan actividades reales en el país, pero obtienen ingresos fuera de la jurisdicción nacional sin declararlos", señala un comunicado de la AN.

La norma modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuestos sobre la renta y establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera, entre otros, a fin de fortalecer el régimen tributario nacional, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La regla de sustancia económica es un principio legal y contable que exige que las operaciones y transacciones de una empresa reflejen su realidad económica y comercial por encima de su forma jurídica, resaltó el Órgano Legislativo, y también "obliga a las multinacionales a demostrar que tienen operaciones físicas y actividad real en un país, más allá de solo buscar ventajas tributarias".

El MEF señaló hoy en una nota oficial que "la nueva legislación reafirma el compromiso de Panamá con los estándares internacionales de transparencia fiscal y sustancia económica, consolidando al país como una jurisdicción confiable, moderna y alineada con las mejores prácticas internacionales".

La aprobación de esta iniciativa representa un "importante avance para el fortalecimiento del marco tributario y económico del país", indicó el MEF.

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La ley reconoce un tratamiento especial para ingresos derivados de activos intangibles desarrollados en Panamá, como patentes, marcas y derechos de autor, "para incentivar la innovación, el desarrollo tecnológico y la generación de valor agregado en el país".

El paso dado por la AN y el Ejecutivo será parte de una revisión de la UE este año, y debe entenderse como "parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la credibilidad del país, proteger su modelo económico y asegurar que el desarrollo se traduzca en mayores oportunidades y bienestar para todos los panameños", remarcó el Parlamento.