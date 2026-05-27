Pionyang critica al Quad por "incitar posturas hostiles" y abogar por la desnuclearización

El Ministerio de Exteriores del hermético país "condenó y rechazó enérgicamente al Quad, liderado por Estados Unidos, por incitar posturas hostiles" contra su país "y otros de la región", y exigió "firmemente que cese cualquier intento de confrontación entre bloques que destruya la paz y estabilidad regionales", recogió la agencia estatal de noticias KCNA.

Pionyang acusó al Quad de distorsionar "gravemente los desafíos y amenazas inmediatos y urgentes que enfrentan los países de la región Asia-Pacífico", así como de exponer "sin reservas intenciones hostiles dirigidas a naciones específicas".

En este sentido, sostuvo que las declaraciones sobre el fortalecimiento del Quad "tiene como objetivo legitimar el rearme de Japón y la posesión de submarinos nucleares por parte de Australia, que suscitan inquietud en la comunidad internacional".

En particular, el hecho de que abogaran por la "desnuclearización demuestra que el Quad no es más que una herramienta política y diplomática al servicio de la estrategia estadounidense de dominación".

"Para que quede claro una vez más, no habrá jamás una desnuclearización (norcoreana)", zanjó.

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También, apuntó contra el acuerdo sobre minerales críticos, alegando que se trata de una "estrategia excluyente y de confrontación" de la actual Administración estadounidense para ampliar el concepto de seguridad al sector económico y asegurar una "posición hegemónica" en el sistema global de la cadena de suministros.

Las declaraciones llegan tras la reunión de cancilleres del Quad en Nueva Delhi, donde el grupo manifestó estar "seriamente preocupado" por la situación en el mar de China Oriental y el mar de China Meridional y expresó inquietud por la "militarización de elementos en disputa".

Los cuatro países anunciaron además nuevas iniciativas sobre seguridad marítima, coordinación energética y vigilancia en el Indopacífico, en un momento en que el grupo busca ampliar su papel regional y reforzar la cooperación estratégica.