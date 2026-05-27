Un acuerdo abre el camino al sector privado de Israel a proyectos estratégicos en Panamá

El documento fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha, y el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen.

Cohen dijo que este acuerdo es uno de los resultados directos de la visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, el pasado 6 de mayo, la primera de ese cargo al país centroamericano.

"Ya hay empresas israelíes interesadas en este acuerdo" que fortalece la cooperación bilateral mediante un modelo de alianza público privada o PPP por sus siglas en inglés, afirmó el diplomático.

Un comunicado conjunto indicó que el convenio establece un nuevo marco de colaboración entre el Gobierno panameño y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MASHAV) de Israel, involucrando al sector privado israelí para promover y apoyar diversas iniciativas en Panamá, que involucren empresas tecnológicas y expertos en sectores de salud digital, agua, agricultura, educación y otras.

El canciller panameño dijo por su parte que el memorándum "se fundamenta en el diálogo permanente y la voluntad de ambas partes de trabajar de manera coordinada y amistosa".

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La cooperación entre Israel y Panamá se mantiene desde hace décadas en áreas como salud, educación, innovación, agricultura, agua, ciberseguridad y desarrollo científico, indicó la misiva oficial.