Activistas del convoy hacia Gaza planean regresar a sus países tras bloqueo en Libia

"Tras una evaluación exhaustiva de la situación sobre el terreno, así como de las realidades humanitarias y de seguridad, se decidió que todas las delegaciones y participantes regresarían a sus países", anunció el convoy en un comunicado.

El regreso de los activistas se debe al bloqueo por el Ejecutivo del este de Libia, que el pasado 14 de mayo advirtió de que no permitirían el paso de los activistas extranjeros por su territorio, ya que El Cairo decidió prohibir la entrada terrestre de los activistas a Egipto, a excepción de quienes tengan nacionalidad libia.

Después de varios días de gestiones con las autoridades de la zona, tutelada por el mariscal Jalifa Haftar, y de negociaciones con la Media Luna Roja para la entrega de la ayuda humanitaria a Gaza, sin alcanzar un acuerdo, los activistas -originarios de España, Italia, Argentina, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez- emprenderán el camino de vuelta.

Los integrantes de la misión -que no precisaron los medios por los que regresarán- se detuvieron en la ciudad de Sirte -situada en la línea que separa el oeste y el este del dividido país- donde diez de sus compañeros fueron detenidos por las autoridades del este tras entrar en su territorio sin haber obtenido "las autorizaciones necesarias".

El convoy humanitario afirmó que durante su parada en Sirte, las fuerzas de seguridad se presentaron en el lugar donde acamparon y les exigieron que abandonaran la zona "con el uso de la fuerza", pese a "los intentos de los participantes de mantener un carácter pacífico".

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Ante estos acontecimientos, el comité directivo del convoy informó de que permanecerá en el país un número limitado de participantes para "dar seguimiento a la entrega de ayuda humanitaria" y continuar las gestiones legales y diplomáticas relativas a los diez detenidos.

La misión que pretendía llevar ayuda a Gaza y en la que participaban más de 200 activistas de distintas nacionalidades aseguró que ha sido "una iniciativa humanitaria, civil e independiente" que transmite "un mensaje moral de solidaridad con el pueblo palestino".