Canciller chino dice a su par de Costa Rica que Pekín "siempre ha sido un socio fiable"

Wang indicó que "la política de China hacia Costa Rica se caracteriza por su continuidad y estabilidad", según un comunicado publicado este jueves por la Cancillería china.

El diplomático chino aseguró que "las relaciones bilaterales han experimentado un progreso significativo y la cooperación práctica entre ambos países ha dado frutos".

Wang, que se encontraba en Nueva York para asistir a la sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU, aseveró que el Estadio Nacional de Costa Rica, construido con ayuda china, "se ha convertido en un símbolo de cooperación y amistad entre ambos países".

"Los hechos demuestran claramente que las relaciones entre China y Costa Rica se alinean con los intereses estratégicos a largo plazo de ambos países", agregó el ministro chino.

Por su parte, Tovar "agradeció el apoyo y la asistencia de China para el desarrollo económico y social del país", de acuerdo al comunicado del ministerio de Exteriores chino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el funcionario costarricense, su país está dispuesto a "fortalecer la confianza política mutua y la cooperación pragmática con China, impulsando las relaciones bilaterales a un nuevo nivel".

Costa Rica estableció relaciones diplomáticas con China en 2007, tras romper sus vínculos con Taiwán, y desde entonces ambos países han suscrito un tratado de libre comercio, vigente desde 2011, y diversos acuerdos de cooperación.

Entre los proyectos más relevantes figuran la donación china del Estadio Nacional de San José, valorado en unos 100 millones de dólares, la cooperación en seguridad y transporte eléctrico y la apertura de protocolos sanitarios para exportaciones costarricenses al mercado chino, aunque la relación ha registrado roces recientes por la exclusión de empresas chinas de concursos de 5G.