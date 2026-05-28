Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador buscan aumentar la cooperación contra el crimen

El encuentro será inaugurado por el presidente chileno, José Antonio Kast, y el fiscal general, Ángel Valencia, que expondrá sobre los desafíos de la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada internacional.

La Cancillería chilena explicó que el objetivo de la reunión es acordar "medidas concretas, medibles y verificables, en materias como coordinación fronteriza, cooperación institucional, intercambio de información, trazabilidad de flujos financieros ilícitos y fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta".

"La delincuencia organizada transnacional se ha consolidado como una de las principales amenazas para la gobernanza, la seguridad de las personas, la estabilidad institucional y el desarrollo de los países de la región", indicó el ministerio.

En la cita participan, por parte de Argentina, los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad, Pablo Quirno y Alejandra Monteoliva, respectivamente; por parte de Ecuador, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y el viceministro de Seguridad Pública, Jorge Ribadeneira; y por parte de Perú, los ministros de Relaciones Exteriores y de Interior , Carlos Pareja y José Zapata.

También asisten el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo; y los ministros de Relaciones Exteriores y Seguridad Pública de Chile, Francisco Pérez Mackenna y Martín Arrau, que actuarán como anfitriones.

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A excepción de Perú -inmerso en un largo proceso electoral-, todos los países participantes están gobernados por mandatarios de derecha o extrema derecha que forman parte de la iniciativa 'Escudo de las Américas', lanzada en marzo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el crimen internacional y contrarrestar la influencia de China en el hemisferio occidental.