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28 de mayo de 2026 a la - 11:07

Incidentes entre el Ejército chino y un buque de Países Bajos en el disputado mar de China Meridional

La armada de China expulsa un buque de Países Bajos del disputado mar de China Meriodinal.
La armada de China expulsa un buque de Países Bajos del disputado mar de China Meriodinal.071516+0000 HANDOUT

PEKÍN. El ejército chino aseguró hoy que expulsó un buque de la Armada de Países Bajos al que acusó de “invadir ilegalmente” la zona cercana a las islas Paracelso, en el disputado mar de China Meridional.

Por AFP

China reclama casi la totalidad de esas aguas a pesar de un fallo internacional de 2016 que rechazó su pretensión, lo que ha avivado las tensiones con sus vecinos asiáticos.

La fragata De Ruyter “lanzó repetidamente su helicóptero a bordo” para “violar el espacio aéreo de China”, dijo el Comando del Teatro Sur del ejército en un comunicado.

Las fuerzas chinas tomaron medidas como advertencias verbales y la “interferencia electrónica” para obligar al buque a alejarse, agregó.

“Las acciones de la parte neerlandesa violaron gravemente la soberanía territorial y la seguridad marítima y aérea de China, e infringieron gravemente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales”, señalaron los militares.

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Advierte contra acciones “provocativas”

China “se opone firmemente” a esos hechos y advirtió a Países Bajos que cese de inmediato sus acciones “provocativas”, agregó.

El ministerio de Defensa de Países Bajo salió al paso de estas alegaciones y negó que el buque entrara en aguas territoriales chinas.

El navío “está navegando en aguas donde se permite la libre navegación”, indicó a AFP una portavoz del ministerio. “El buque continúa la ruta prevista y opera en base a la legislación internacional”, enfatizó.