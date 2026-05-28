Incidentes entre el Ejército chino y un buque de Países Bajos en el disputado mar de China Meridional

China reclama casi la totalidad de esas aguas a pesar de un fallo internacional de 2016 que rechazó su pretensión, lo que ha avivado las tensiones con sus vecinos asiáticos.

La fragata De Ruyter “lanzó repetidamente su helicóptero a bordo” para “violar el espacio aéreo de China”, dijo el Comando del Teatro Sur del ejército en un comunicado.

Las fuerzas chinas tomaron medidas como advertencias verbales y la “interferencia electrónica” para obligar al buque a alejarse, agregó.

“Las acciones de la parte neerlandesa violaron gravemente la soberanía territorial y la seguridad marítima y aérea de China, e infringieron gravemente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales”, señalaron los militares.

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Advierte contra acciones “provocativas”

China “se opone firmemente” a esos hechos y advirtió a Países Bajos que cese de inmediato sus acciones “provocativas”, agregó.

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El ministerio de Defensa de Países Bajo salió al paso de estas alegaciones y negó que el buque entrara en aguas territoriales chinas.

El navío “está navegando en aguas donde se permite la libre navegación”, indicó a AFP una portavoz del ministerio. “El buque continúa la ruta prevista y opera en base a la legislación internacional”, enfatizó.