El líder de Armenia agradece a Trump el apoyo a su reelección ante la injerencia rusa

"Agradezco al presidente Trump sus grandes elogios y amables palabras", escribió Pashinián en las redes sociales.

En medio de las tensiones entre Ereván y Moscú, Trump subrayó en Truth Social que el primer ministro armenio "comparte" su visión sobre la paz y prosperidad, para su país y "toda la región del Cáucaso Sur".

"Por esos motivos, Nikol tiene mi respaldo COMPLETO y TOTAL para la reelección el 7 de junio de 2026", dijo.

El apoyo de Trump se produjo después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitara este martes Armenia, donde firmó varios acuerdos bilaterales.

Entre ellos, figura un documento que impulsa el proyecto TRIPP (Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad), que nació el año pasado en la Casa Blanca, durante un encuentro trilateral entre los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Estados Unidos.

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Mientras, Rusia dio el miércoles otro paso su más en su enfrentamiento con Armenia en vísperas de las elecciones, al amenazarle con suspender el suministro de petróleo y gas por su creciente acercamiento a la Unión Europea (UE).

Moscú ha castigado ya a Ereván con la prohibición de exportar al mercado ruso flores, agua mineral y, parcialmente, coñac y vino, y amenaza con hacer lo mismo con frutas y verduras, por supuestos motivos fitosanitarios.

El Kremlin ya recurrió en el pasado a dichos métodos para presionar a otros vecinos rebeldes que querían alejarse de la órbita rusa, como Ucrania o Moldavia.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha instado a Pashinián a convocar un referéndum para que los armenios elijan cuanto antes entre la UE y la Unión Económica Eurasiática, y no cometan -a su juicio- el mismo error que Ucrania.

La Unión Europea ya expresó a principios de mes su apoyo a Pashinián durante la primera cumbre bilateral en Ereván y la reunión de la Comunidad Política Europea.