El Nikkei sube el 2,06 % en la apertura, pese a incertidumbre sobre paz entre EEUU e Irán

Media hora después del comienzo de la sesión en el parque tokiota, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 1.235,33 puntos hasta situarse en las 65.884,95 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal y con mayor capitalización, subía el 1,26 %, o 49,21 puntos, hasta situarse en los 3.953,48 enteros.

Estados Unidos anunció en la víspera un memorando de entendimiento con Irán, que la república islámica negó posteriormente, tras lo que el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, afirmó que las negociaciones entre ambos países continúan sin saber "cuándo -o si- se firmará" el acuerdo.

A nivel bursátil, el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha invertido miles de millones de euros en la estadounidense OpenAI y se ha beneficiado de las recientes informaciones sobre su planeada salida a Bolsa, subía este viernes el 7,07 %.

En paralelo, Advantest crecía en la apertura un moderado 0,25 %, mientras que Disco bajaba el 1,75 %.

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El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, subía el 0,79 %, su rival Honda hacía lo propio con el 0,97 %, y Nissan crecía el 4,09 %.

En defensa, el gigante Mitsubishi Heavy Industries caía el 0,42 %, y su rival Kawasaki Heavy Industries el 1,2 %.