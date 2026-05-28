El TEDH condena a República Checa por detener a periodista que cubría una manifestación

En su sentencia, los jueces europeos insisten en que "cualquier tentativa para alejar a los periodistas de una manifestación debe estar sometida a un control estricto", porque recoger informaciones, que es "una etapa preparatoria esencial" del trabajo de periodismo está "protegida por la libertad de prensa".

La periodista, identificada por su apellido, Tozickova, estaba cubriendo una manifestación en septiembre de 2020 cuando una parte del cortejo se separó del itinerario previsto y entró en una zona de explotación de una mina de carbón, en la que el acceso estaba prohibido.

La policía pidió a esos manifestantes que salieran y, ante la negativa, procedió a realizar detenciones y una de las personas arrestadas fue Tozickova, a pesar de que invocó su condición de periodista, y se le impidió hacer grabaciones de vídeo de esas operaciones.

El TEDH, también conocido como Tribunal de Estrasburgo, reconoce que los policías tienen autoridad para en ciertas condiciones arrestar a una persona, pero deben respetar "el principio de proporcionalidad", y estima que en este caso no se tuvo en cuenta dado el efecto que eso tenía para el ejercicio de la libertad de expresión.

De esa forma, desautoriza a los tribunales checos, que habían considerado que la detención de la periodista se justificaba por su rechazo a abandonar la zona prohibida para seguir dando cuenta de la situación.

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Para el Tribunal de Estrasburgo, resulta "evidente" que la demandante habría salido de la mina al mismo tiempo que el resto de los manifestantes uha vez que fueran expulsados, ya que su presencia tenía como única razón informar sobre la protesta.

Por eso concluye que su arresto "no respondía a ninguna necesidad social imperiosa" y en la práctica tuvo como principal efecto impedirle ejercer su trabajo y comunicar al público informaciones sobre una cuestión de interés general y, en particular, poder dar cuenta del comportamiento de la policía.