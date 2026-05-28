España y la India abogan por una solución negociada para el estrecho de Ormuz y el Golfo

El encuentro tuvo lugar en los márgenes de una reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) en Chipre.

"Reunión con mi homólogo indio, mi buen amigo Subrahmanyam Jaishankar. Tenemos excelentes relaciones bilaterales. Hemos abordado la situación en Ormuz y la agenda UE-India. España e India estamos comprometidos con la democracia y el multilateralismo", dijo el ministro español tras esa cita en su cuenta en X.

Sobre el estrecho de Ormuz y el Golfo, ambos ministros abogaron por una "solución negociada", según informaron fuentes de Exteriores.

Además, hablaron de las relaciones de la India con la Unión Europea y Albares expresó su apoyo a que el acuerdo de libre comercio entre las partes "entre en vigor lo antes posible".

El encuentro se produce tras la visita del ministro Albares a Delhi el pasado enero, con motivo de la inauguración oficial del Año Dual España-India.

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"España quiere mantener un diálogo frecuente con un socio global clave como la India, esencial en el contexto actual, en el que es más importante que nunca mantenerse firmes en la defensa del orden internacional basado en el multilateralismo y el derecho internacional", indicaron las mismas fuentes.