FundéuRAE: ébola, claves para una buena redacción

1. Mayúsculas y minúsculas en “ébola”Cuando se usa como nombre común para hacer referencia a la enfermedad y al virus que la produce, la palabra “ébola” lleva inicial minúscula: “Este lunes Uganda informó de dos nuevos infectados de ébola”.

También es admisible escribirla con minúsculas en expresiones como “virus del ébola”: “El virus del ébola ataca de nuevo”. No obstante, la mayúscula es posible en estos casos si se considera que se está empleando el nombre propio del río en el que se aisló por primera vez: “La epidemia de la enfermedad del Ébola ha sido declarada emergencia de salud pública” o “Dos cooperantes italianos con síntomas que podrían indicar un contagio del virus del Ébola”. Al incluirse el nombre del río, este va acompañado del artículo masculino. A veces, por influencia del inglés, aparece como “virus Ébola”, uso que se desaconseja en español.

2. “Antiébola”, junto y sin guionLa forma “antiébola”, en una sola palabra y sin guion, es la apropiada en relación con los tratamientos, vacunas o protocolos empleados contra este virus (para evitar su propagación) o contra la enfermedad.

3. “La República Democrática del Congo”, mejor con artículoSe recomienda anteponer el artículo a los topónimos que empiezan por un sustantivo que indica su forma de organización política: “la República Democrática del Congo”. Si se opta por la sigla, la forma adecuada es “RDC”, sin puntos ni espacios entre las letras.

4. “La República Democrática del Congo” no es lo mismo que “el Congo”El brote de ébola se localiza en Uganda y en la República Democrática del Congo, pero no en “(el) Congo” (o “República del Congo”), que es un país diferente. No obstante, tanto “congoleño” como “congolés” son gentilicios válidos para ambos países.

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5. Nombre de las subespeciesEn las denominaciones de las subespecies del virus, tomadas en este caso de diversos topónimos, es adecuado usar la mayúscula que corresponde al nombre propio y la preposición “de”, igual que en “virus del Ébola”: “virus de Bundibugyo”, “virus de Zaire”... No se recomienda el uso sin preposición: “virus Bundibugyo”.

6. “Viral” y “vírico”, adjetivos equivalentes“Viral” y “vírico” pueden utilizarse indistintamente, ya que se consideran sinónimos. En caso de aludir al tratamiento para combatir el virus, tanto “antiviral” como “antivírico”, ambas sin guion, son las formas adecuadas que recoge el “Diccionario de la lengua española”.

7. “EPI”, plural“EPI”, en mayúsculas, es la sigla de “equipo de protección individual”, el que usan los sanitarios que tratan a los pacientes infectados. Se recuerda que las siglas son invariables en plural en la escritura (“los EPI”), por lo que se desaconsejan grafías como “los EPIs” o “los EPIS”.

8. “Esclusa” no es lo mismo que “exclusa”“Esclusa”, y no “exclusa”, es el término que se emplea para denominar la zona que existe entre la habitación del enfermo infectado y la zona no restringida, y en la que los sanitarios se ponen y se quitan los equipos de protección individual.

9. “Diagnosticar una enfermedad a alguien” o “ser (alguien) “diagnosticado de una enfermedad”“Diagnosticar una enfermedad a una persona” es la expresión tradicionalmente recomendada, pero la variante “ser (alguien) diagnosticado de una enfermedad” está muy extendida y también se considera adecuada.

10. “Mortalidad” y “mortandad”, diferenciaEl término “mortalidad” hace referencia a la tasa de muertes en un tiempo dado, mientras que “mortandad” es una gran cantidad de muertes causadas por una epidemia o cualquier otro desastre. Aunque la expresión “tasa de mortalidad” es válida, se recuerda que puede hablarse simplemente de “mortalidad”, ya que su significado lleva implícito que se trata de una tasa.

11. “Epidemia” y “pandemia” no son sinónimos“Epidemia” y “pandemia” no pueden utilizarse como sinónimos; se considera que una “epidemia” se propaga por un país durante algún tiempo y afecta a un gran número de individuos, mientras que una “pandemia” se extiende a otros países o afecta a casi todas las personas de un mismo país, tal como señala el diccionario académico.

12. “El alta médica”, pero “la alta fiebre”Como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, cuando “alta” funciona como sustantivo y le precede inmediatamente el artículo, este adopta la forma “el” (“el alta médica”), mientras que, si se emplea como adjetivo, lo apropiado es anteponer “la” (“la alta fiebre”).

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.