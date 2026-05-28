Guterres alerta de que la guerra en Ucrania puede salirse de control tras últimos ataques

En su intervención, Guterres alertó de la intensificación de los ataques registrados el pasado fin de semana, en particular el fuerte bombardeo ruso contra la capital ucraniana, en el que se habrían utilizado medio millar de drones y decenas de misiles, incluido el sistema hipersónico Oréshnik, y que dejó cuatro muertos y casi un centenar de heridos.

El diplomático insistió en que el conflicto ha provocado ya más de 15.000 muertes de civiles desde febrero de 2022, entre ellos cerca de 800 niños, y denunció el impacto creciente sobre infraestructuras civiles, especialmente el sistema energético ucraniano.

Guterres pidió una desescalada inmediata, el fin de los ataques contra la población civil y la apertura de condiciones para una paz "justa, duradera y conforme a la Carta de la ONU".

También subrayó los riesgos de una escalada con "consecuencias desconocidas e imprevistas".

Durante la sesión, el subsecretario general de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, Khaled Khiari, denunció además daños en edificios diplomáticos y complejos de Naciones Unidas en Kiev, que se suman a otros ataques que han sufrido agencias humanitarias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras, la embajadora adjunta estadounidense Tammy Bruce dijo que la guerra debe terminar "inmediatamente" y exigió a Rusia que cese sus "ataques sistemáticos" contra Kiev, que podrían "provocar más víctimas civiles y socavar las perspectivas de paz".

"Tomamos también nota del aparente desprecio de Rusia por las instalaciones y el personal diplomático. Recordamos a Rusia, en términos claros, sus obligaciones legales. La diplomacia y las negociaciones siguen siendo la única salida posible. Las amenazas, claramente, no forman parte de ese camino", señaló.

Por su parte, el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, afirmó que, antes de los ataques mencionados, Kiev "mostró su naturaleza terrorista" el pasado 22 de mayo al lanzar un "ataque bárbaro" con 16 drones contra una instalación educativa en Starobilsk, ciudad en la región de Luhansk que quedó bajo control ruso tras la invasión de 2022, aunque Ucrania continúa considerándola parte de su territorio.

El diplomático dijo que ese ataque causó la muerte de 21 personas y reiteró que las fuerzas armadas rusas llevan a cabo ataques "únicamente contra complejos industriales militares ucranianos", incluyendo instalaciones utilizadas para la producción de drones "con asistencia de la OTAN", a la que acusó de suministrar componentes.