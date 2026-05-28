Hallan fonogramas inéditos de la cantante Tita Merello en el Teatro Cervantes de Argentina

Según informó este jueves la Secretaría de Cultura de Argentina, se encontraron dieciséis discos metálicos utilizados para grabar entre 1926 y 1934.

Dentro de ese conjunto, hay dos canciones inéditas de Tita Merello: 'Paquetín paquetón' y 'Trabajar nunca'.

También se encontraron dos grabaciones de la comediante española Gloria Guzmán (1900-1979), monólogos del actor argentino Roberto Casaux (1885-1929), diálogos teatrales entre el argentino Ángel Walk (1891-1979) y la italiana Olga Casares Pearson (1896-1880) y poemas recitados por el uruguayo Santiago Arrieta (1897-1975) y la rusa Berta Singerman (1901-1998).

"La emoción fue muy grande al escuchar por primera vez este material sonoro original. Ello nos permite reconstruir cómo eran el teatro y la música de hace más de cien años y conocer cómo era el proceso de producción de esos materiales", señaló Laura Mogliani, gestora de colecciones del Instituto Nacional de Estudios de Teatro (INET).

Los discos encontrados en el Cervantes -teatro fundado en 1921 por la actriz española María Guerrero (1867-1928)- ya fueron digitalizados y estarán disponibles más adelante en la plataforma YouTube, además de quedar accesibles para la consulta de investigadores.

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Otro de los hallazgos en el Cervantes es un busto en mármol del actor argentino Miguel Faust Rocha (1898-1961), protagonista de la obra teatral 'Martín Fierro', cuya puesta en escena en 1941 impactó por el ingreso al escenario del artista sobre un caballo.

La escultura, realizada por el reconocido artista argentino Luis Perlotti (1890-1969), fue encontrada por azar en los sótanos del teatro durante tareas de limpieza, luego de permanecer abandonada durante décadas.

Los restauradores trabajaron sobre la pieza para recuperar su pátina original y ahora está exhibida en el 'foyer' (vestíbulo) del Cervantes.

"La importancia de este hallazgo es doble: por un lado se recupera para el teatro la memoria de uno de sus más grandes intérpretes y, por el otro, se rescata una obra de uno de los escultores argentinos más destacados, como Luis Perlotti", destacó Gonzalo Demaría, director del Teatro Nacional Cervantes.

Anteriormente ya se habían encontrado otros objetos, muchos almacenados tras el incendio que en 1961 obligó al cierre del teatro hasta su reapertura en 1968.

Desde entonces, el acervo histórico permaneció guardado durante décadas sin ser recuperado ni puesto en valor.

La reciente recuperación patrimonial también ha incluido la restauración de los antepalcos, con la restitución del mobiliario original, integrado por bancos, espejos y percheros, así como de los llamados 'burgueños', pequeños muebles para conservar bebidas frías para los espectadores que accedían a los palcos.