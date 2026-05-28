Italia sufre el pico de la primera ola de calor del año con cinco ciudades en alerta roja

El Ministerio de Sanidad ha reactivado el sistema nacional de alertas climáticas, situando en el nivel máximo de riesgo a Roma, Bolonia (norte), Brescia (norte), Florencia (norte) y Turín (norte).

Se trata del primer aviso de peligro extremo que emite el sistema nacional de prevención, que supervisa las condiciones meteorológicas en 27 ciudades italianas hasta el 20 de septiembre, en su campaña de este año.

El boletín oficial sitúa a estas cuatro grandes urbes en el "Nivel 3", una categoría que se declara cuando el calor, la alta humedad y la falta de viento se prolongan durante varios días consecutivos y representan un riesgo para la población.

Asimismo, las autoridades han situado en alerta naranja a la ciudad de Pescara (centro), mientras que el resto de las localidades monitorizadas permanecen bajo aviso amarillo.

En Roma, donde los termómetros han escalado hasta los 35 grados centígrados, los turistas recorren las calles provistos de sombrillas, paraguas y abanicos en busca de sombra, mientras se registran largas colas en las históricas fuentes de la ciudad para beber agua y refrescarse.

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Ante este escenario, el Ayuntamiento de Roma ha impuesto una ordenanza, vigente hasta el 15 de septiembre, que regula las labores al aire libre entre las 12:30 y las 16:00 horas en los sectores de la construcción y la agricultura.

Tras alcanzar este jueves el pico de la ola de calor, para el viernes se esperan fuertes lluvias en el norte del país tras la llegada de una masa de aire frío.

El Departamento de Protección Civil ya ha emitido alertas amarillas ante la previsión de fuertes precipitaciones en el norte del país, que podrían incluir tormentas intensas, vendavales y granizadas en varias regiones del norte.