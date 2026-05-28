Kallas ofrece la UE para negociar tema nuclear iraní una vez reabierto el estrecho Ormuz

“Seamos claros: el primer acuerdo consiste en poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz para luego negociar las cuestiones más espinosas, como la nuclear. Y ahí Europa también puede aportar su granito de arena, ya que contamos con los expertos necesarios”, indicó Kallas a la prensa a su llegada a una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores.

Kallas se pronunció sobre las negociaciones en curso para que termine la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Buscan un acuerdo que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de crudo, y que establecería una tregua de 60 días para negociar un pacto nuclear.

“Lo que nos dicen los socios regionales es que están muy cerca de alcanzar un acuerdo. Pero eso ya lo llevamos oyendo bastante tiempo y esperábamos la firma de este primer acuerdo”, comentó.

“Por el momento, aún no se ha firmado”, lamentó, y señaló en cualquier caso que Ormuz “ahora mismo se encuentra en esa zona tan peligrosa entre la guerra y la paz”.

Kallas dejó claro que “a todos nos interesa que se respete la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, porque todos estamos pagando un precio muy alto por ello”.

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“A nadie le interesa que esta guerra continúe”, apostilló.

A la reunión informal de hoy han sido invitados los jefes de la diplomacia de la India y de Arabia Saudí, con los que los titulares europeos abordarán la situación en Oriente Medio.