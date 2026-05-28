Kallas ve más presión entre países de UE para sancionar a ministro extremista israelí Gvir

“Está claro que en la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (FAC) de junio, que se celebrará muy pronto, lo discutiremos. Y, por supuesto, también hay mucha presión por parte de los Estados miembros que hasta ahora se han opuesto a sancionar a ministros”, subrayó Kallas ante la prensa a su llegada a una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores.

Este tipo de reuniones, de carácter informal, no es propicia para la toma de decisiones, algo que sí puede producirse en un Consejo oficial como el que se celebrará el próximo 15 de junio en Luxemburgo.

Además de la presión que está ejerciendo España para sancionar a los ministros extremistas de Israel, Francia e Italia también han solicitado hablar de medidas restrictivas tras la reciente humillación por parte de Gvir a activistas de la flotilla para Gaza retenidos por Israel.

“Esas sanciones ya están sobre la mesa desde hace meses, y también tenemos otras propuestas sobre la mesa”, comentó Kallas.

La Unión Europea ha sancionado en diferentes rondas a colonos israelíes violentos en Cisjordania, pero por el momento no ha logrado la unanimidad necesaria para extender esas medidas a ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

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La política descartó así que hoy los ministros “profundicen en los debates al respecto, porque también tenemos invitados”, dijo en referencia a sus homólogos de la India y Arabia Saudí, invitados a participar en la reunión informal.