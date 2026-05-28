Kazajistán y Rusia estudian la posibilidad de construir un gasoducto hasta China

"Comenzamos a negociar sobre el llamado 'Fuerza de Siberia 2'(...), que transportaría hasta 35.000 millones de metros cúbicos de gas a China a través de Kazajistán", declaró a la prensa local tras la llegada del mandatario ruso a Astaná.

Indicó que Kazajistán está interesada en que "el tránsito sea por nuestro territorio".

"Estamos dispuestos a ofrecer todas las condiciones y garantías, además de un consumo adicional en territorio de Kazajistán", aseveró.

Para la nación centroasiática, señaló, este gasoducto es importante ya que ofrecerá la posibilidad de "suministrar gas a los territorios del norte y este del país".

Aunque las autoridades rusas han declarado en varias ocasiones que existe un entendimiento sobre 'Fuerza de Siberia 2', un gasoducto de 2.600 kilómetros que suministraría gas ruso a China a través de Mongolia, y que solo faltan detalles para su realización, de momento no existe un acuerdo concreto, lo que podría impulsar a Rusia a buscar alternativas.

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Además de este proyecto, Kazajistán y Rusia estudian la posibilidad de incrementar el tránsito de crudo ruso a China, un acuerdo que podría sellarse durante la presente visita de Putin, añadió el titular de Energía.

"Se debate. El correspondiente acuerdo está prácticamente listo para la firma. Trataremos de que sea en esta ocasión. Es un incremento de 2,5 millones de toneladas", señaló.

Indicó que en estos momentos "se requieren cálculos adicionales, es necesario construir nuevas estaciones de bombeo y ampliar el oleoducto".

"En cuanto firmemos los documentos, emprenderemos el proyecto", dijo.

En septiembre del año pasado el gigante gasístico ruso Gazprom firmó con la parte china un memorando jurídicamente vinculante sobre la construcción del gasoducto 'Fuerza de Siberia 2' con una capacidad de 50.000 millones de metros cúbicos de gas anuales, lo que le convertiría en el mayor de su tipo a nivel mundial.

Rusia, que ha incrementado sus exportaciones a Asia tras la suspensión de las importaciones europeas por la guerra en Ucrania, suministró a China 101 millones de toneladas de petróleo y 49.000 millones de metros cúbicos de gas el pasado año.