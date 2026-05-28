La Bolsa de São Paulo encadena su tercera baja por incertidumbre en negociaciones con Irán

En una jornada marcada por la volatilidad, el Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión en los 175.063 puntos.

Los operadores comenzaron el día optimistas luego de que se conociera que EE.UU. e Irán habrían alcanzado un acuerdo de paz, pero la cautela llegó después de que la agencia iraní Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria iraní desmintiera la información.

La noticia hizo que el real se apreciara un 0,57 % frente a la moneda estadounidense, que terminó cotizada a 5,031 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En el escenario local, los datos de empleo divulgados este jueves reforzaron la cautela.

Según el ministerio de Trabajo, Brasil generó en abril 85.888 empleos formales, un número 62,3 % inferior al de marzo y el menor para un mes en lo que va del año.

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Aunque el desempleo bajó al 5,8 % en el trimestre concluido en abril, interrumpiendo tres alzas consecutivas, la creación de puestos de trabajo quedó por debajo de lo esperado por el mercado.

La oscilación en los precios internacionales del petróleo volvió a impactar las acciones de Petrobras.

Las ordinarias de la estatal brasileña retrocedieron 1,16 %, mientras que las preferenciales se depreciaron un 0,86 % y estuvieron entre las más vendidas este jueves.

Entre los valores del Ibovespa, las empresas que sufrieron las mayores pérdidas fueron la compañía productora de biocombustibles Raízen, cuyos títulos preferenciales se desvalorizaron un 19,05 %, y el grupo de turismo CVC, pues sus papeles ordinarios se depreciaron un 5,33 %.

Ya las mayores ganancias fueron para las acciones ordinarias de la compañía de saneamiento del estado de Minas Gerais (COPASA) (+4,32 %) y para las preferenciales de la siderúrgica Usiminas (+4,11 %).

El volumen negociado en la jornada superó los 20.742 millones de reales (unos 4.148 millones de dólares o 3.576 millones de euros), en más de 2,8 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.