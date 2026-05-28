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28 de mayo de 2026 a la - 11:05

La china Cosco y la argentina PTP gestionarán nuevo muelle en puerto español de Tarragona

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Tarragona (España), 28 may (EFE).- La alianza formada por la compañía china Cosco y la argentina PTP gestionarán la nueva terminal polivalente del Muelle de Andalucía del Puerto de Tarragona, en el noreste de España, para cuya construcción y gestión invertirán más de 135 millones de dólares (unos 117 millones de euros).

Por EFE

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Tarragona anunció la adjudicación de la concesión a la unión entre los grupos logísticos Cosco y PTP por un periodo de 50 años, informó este jueves el enclave portuario.

La nueva concesión ocupará una superficie total de 510.586,30 metros cuadrados: 452.218,75 correspondientes al muelle y los otros 58.367,55, a la terminal ferroportuaria de La Boella.

La terminal polivalente albergará zonas para contenedores, mercancía general, vehículos y logística de cadena de frío, así como instalaciones auxiliares y zona de maniobras.

Cosco Shipping Ports aportará al proyecto su red global de terminales y conectividad marítima internacional, mientras que Cosco Shipping Bulk contribuirá con su experiencia operativa y comercial en tráficos multipropósito y logística marítima.

Por su parte, PTP complementará el proyecto con su experiencia en operaciones portuarias, logística integrada y carga refrigerada.

La presentación pública del proyecto se llevó a cabo este jueves en Tarragona y contó con la asistencia de los máximos representantes de ambos grupos empresariales.

El presidente del Puerto de Tarragona, Santiago Castellà, definió la llegada de Cosco y PTP como "un momento histórico" para el lugar.

"No solo recuperamos el contenedor y ampliamos la carga general y el movimiento de vehículos, sino que nos convertiremos en una de las puertas de entrada de referencia en el Mediterráneo tanto para tráficos procedentes de China y Extremo Oriente como de América Latina", añadió el barcelonés.