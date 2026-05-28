La OIM y socios impulsan inclusión financiera de personas migrantes en México

En el lanzamiento de la campaña 'Mismo Valor, Mismo Acceso', desarrollada junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con apoyo de la Unión Europea (UE), representantes de organismos internacionales, empresas y fintech insistieron en que la inclusión financiera de personas en movilidad es tanto una necesidad social como un negocio potencial.

Según la OIM, aunque el 78 % de los mexicanos tiene al menos un producto financiero formal, apenas el 15 % de las personas extranjeras residentes en México accede a ellos y solo el 3 % tiene una cuenta de nómina.

Entre septiembre y diciembre de 2025, además, el 51 % de las personas migrantes encuestadas consideró a México como destino final y un 67 % expresó planes inmediatos de permanencia.

Stefan Agne, integrante de la delegación de la Unión Europea en México, destacó que Bruselas financia un programa de integración laboral formal para personas migrantes con una inversión de 5 millones de euros durante cuatro años.

“Se ha encontrado trabajo formal para alrededor de 50.000 personas en situación de migración. Eso es bastante impresionante”, afirmó, al señalar que estas personas habrían contribuido con unos 15 millones de dólares anuales en impuestos en México.

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Agne sostuvo que persisten barreras administrativas, falta de información y prejuicios hacia personas migrantes, pero afirmó que facilitarles acceso a cuentas bancarias puede transformar vidas y dinamizar economías.

“No es solo una necesidad social, también es un catalizador para la actividad económica”, dijo.

Vanessa Caldera, gerente de Fundación Coppel, afirmó que la inclusión financiera debe ir acompañada de capacitación y acompañamiento laboral y para el emprendimiento.

“No es un acto de caridad, es un negocio y un desarrollo económico para el país y para las empresas”, sostuvo.

Explicó que, mediante alianzas con organizaciones sociales, la fundación impulsó 140 capacitaciones para emprendimiento e inserción laboral y apoyó 18 emprendimientos en el último año. Además, Grupo Coppel ha contratado a 435 personas refugiadas en los últimos cuatro años.

Por su parte, José Ángel Arias, director de la fintech Nerito Pay, defendió el papel de las empresas tecnológicas financieras para atender a poblaciones excluidas del sistema bancario tradicional.

Arias afirmó que México tiene unos 60 millones de personas sin acceso a servicios financieros y aseguró que las fintech pueden abrir cuentas digitales a migrantes con estatus legal sin necesidad de sucursales. “Antes del crédito, hay que darle acceso al sistema y permitirle manejar su dinero”, apuntó.

La campaña de la OIM se difundirá entre mayo y julio y busca convencer al sector financiero de que integrar a la población migrante también abre un mercado en expansión.