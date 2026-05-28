La petrolera PAE planea invertir 680 millones de dólares en un área del sur de Argentina

Directivos de la petrolera presentaron la iniciativa ante el Gobierno argentino, al que solicitaron admitir este proyecto en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en 2024 en el país suramericano.

"Este proyecto tendrá una inversión de 680 millones de dólares e incluirá la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros", destacó en redes sociales el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, tras recibir a los representantes de PAE.

Con este proyecto, PAE busca una mayor actividad en Cerro Dragón, aumentar su producción convencional y contrarrestar el declino de este área, situada en la cuenca madura del Golfo San Jorge.

El plan incluye la preparación de 220 pozos inyectores y alrededor de 650 pozos productores, que podrían extraer veinticuatro millones de barriles de petróleo adicionales.

De ser admitido al RIGI, el proyecto tendrá acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligatoriedad de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por treinta años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.