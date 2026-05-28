La población de Japón cae un 2,46 % en cinco años, la mayor jamás registrada, según censo

Según los resultados del censo publicados este viernes por el Gobierno japonés, cuyos datos finales serán desgranados en los próximos meses, la población de Japón se situó en 2025 en 123,04 millones de habitantes frente a los 126,14 de 2020.

Esto supone un marcado descenso del 2,46 % en cinco años, y un aceleramiento notable frente a las caídas del 0,75 % registradas en los anteriores censos de 2020 y 2015.

La cada vez más acusada caída de la población en Japón debido al envejecimiento demográfico y a la baja natalidad, en medio de una crónica escasez de mano de obra y la resistencia a ampliar el papel de la inmigración en el mercado laboral, se ha convertido en uno de los principales desafíos en el archipiélago.

"Reconocemos que esto confirma, una vez más, que la despoblación en nuestro país está avanzando aún más", constató en una rueda de prensa este viernes el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara.

El oficial subrayó además la "unipolaridad" del archipiélago, donde la cada vez mayor concentración en áreas metropolitanas avanza a expensas de la despoblación de las áreas rurales. Por ejemplo, Tokio creció en casi 200.000 personas en cinco años, según los datos preliminares del censo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Consideramos necesario promover la descentralización de personas y empresas hacia las regiones para corregir esta unipolaridad", dijo Kihara, mientras que afirmó que el Gobierno está implementando "con firmeza" políticas para apoyar la natalidad como un aumento de los subsidios por hijo.

Japón registró en 2025 un nuevo mínimo histórico de nacimientos, en el décimo año consecutivo de caídas, después de que la natalidad descendiera un 2,1 % interanual, con un total de 705.809 recién nacidos.