Los diputados franceses derogan un decreto del siglo XVII que regulaba la esclavitud

La derogación del 'Code Noir' ('Código Negro') y de otras leyes sobre la esclavitud está considerada un acto simbólico de justicia histórica y memoria, pues ese tipo de leyes esclavistas estaban abolidas desde mediados del siglo XIX.

El diputado afrodescendiente Max Mathiasin, representante del territorio de ultramar de Guadalupe (Caribe) y ponente de la ley, consideró que esta derogación, votada por unanimidad entre los diputados, representa "un homenaje a los hombres y a las mujeres y a los niños que fueron esclavizados".

El propio presidente francés, Emmanuel Macron, apoyó recientemente la derogación del 'Code Noir' porque representaba "una traición a lo que es la República" francesa.

Se calcula que el 'Code Noir' y el sistema colonial francés regularon e hicieron posible la esclavización de aproximadamente entre 1,5 y 2 millones de personas a lo largo de su historia.

La actual Haití, Martinica y Guadalupe, todas ellas islas caribeñas, concentraron el grueso de las víctimas.