Maroon 5 regresa a México con dos fechas de la gira 'Love is Like'

El primer concierto ocurrirá el 30 de septiembre en el Estadio Harp Helú en la Ciudad de México, mientras que el segundo será en Monterrey (norte) en el Estadio Borregos, según informó la empresa promotora Ocesa en un comunicado.

También precisó que los boletos para la preventa de esta gira estarán disponibles a partir de este viernes.

Maroon 5 regresa al país tras haber inaugurado la Arena México en Guadalajara (oeste) el año pasado y presentará los éxitos de su más reciente álbum ‘Love is Like’ de 13 canciones, que tiene como tema principal una colaboración con el rapero estadounidense Lil Wayne.

Entre las colaboraciones también destaca ‘Closer’, con Christopher Comstock, mejor conocido por su nombre artístico Marshmello, así como ‘I Like It’ que resalta por el rap de Sexyy Red.

Según Ocesa, esta próxima etapa llevará a la banda, reconocida por clásicos del pop rock de los 2000 como ‘This Love’ (2004) o temas más contemporáneos como ‘Payphone’ (2012), a América Latina y Europa, al contar con fechas en España, Francia, Reino Unido e Irlanda.

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En Latinoamérica contará con espectáculos en Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Perú.