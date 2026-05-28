Militantes feministas irrumpen en obra de teatro de Patrick Bruel al grito de "violador"

Las activistas, mezcladas entre el público y portando máscaras con el rostro del artista, comenzaron a corear "¡Violador, Bruel! ¡Violador, Bruel!" al inicio de la función de la noche del miércoles, informó el diario Le Parisien, en base a las imágenes difundidas en redes sociales por el periodista independiente Clément Lanot.

Sobre las máscaras podía leerse la palabra "violador" en letras negras sobre fondo rojo.

Según los videos publicados, las manifestantes fueron rápidamente expulsadas de la sala por el servicio de seguridad, mientras el público observaba la escena. La representación teatral se reanudó pocos minutos después.

"Se levantaron tres mujeres con algo en la cabeza y empezaron a gritar", explicó Maria Martin-Pipaud, directora delegada del teatro, en declaraciones a Le Parisien. "El personal de seguridad intervino enseguida. No opusieron resistencia y otras tres personas las acompañaban. Todo duró apenas unos segundos", relató.

En un comunicado, el colectivo 'Nous Toutes' defendió la acción y se quejó de que el mundo cultural "sigue desplegando la alfombra roja" para Bruel pese a las acusaciones en su contra.

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"Al mantener su programación, las salas ponen en peligro a todas las mujeres que se relacionan, de cerca o de lejos, con un presunto agresor", señaló el colectivo, que reclamó la aplicación del "principio de precaución".

De esta manera, la presión sobre el cantante aumenta a pocas semanas del inicio de su próxima gira de conciertos y mientras continúa actuando sobre el escenario del Teatro Edouard-VII de París, situado a dos pasos de la sala Olímpia y de la Opera Garnier.

Varías figuras políticas han pedido públicamente que se retire temporalmente de la vida pública debido a las denuncias.

En este contexto, su discográfica, Sony, ha decidido suspender las actividades promocionales de sus proyectos musicales, informó la revista Elle.

Patrick Bruel es objeto actualmente de cuatro investigaciones por presunta violación en Francia y de otra investigación por agresión sexual en Bélgica.

La Fiscalía de la ciudad de Nanterre (afueras de París) anunció recientemente la reapertura de una causa iniciada tras una denuncia presentada en 2021 por hechos que habrían ocurrido en 2015.

Asimismo, dos mujeres presentaron una denuncia con constitución de parte civil por violación y agresión sexual ante la justicia francesa. Otras cinco mujeres también denunciaron comportamientos y gestos inapropiados durante sesiones de masaje vinculadas a conciertos que dio entre 2008 y 2019.

La presentadora de televisión Flavie Flament denunció igualmente al artista por una presunta violación ocurrida en París en 1991.

Bruel rechaza todas las acusaciones. "Seguiré haciendo mi trabajo", escribió recientemente en Instagram, asegurando que "nunca ha forzado a una mujer".