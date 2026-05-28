Peña anuncia que Kast asistirán a cumbre de presidentes del Mercosur en Paraguay

Asunción, 28 may (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves que su homólogo de Chile, José Antonio Kast, asistirá a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, que se celebrará el 30 de junio próximo en Asunción, ocasión que se convertirá en primera visita del líder derechista al país suramericano desde que asumió el poder en marzo pasado.