Peña anuncia que Kast asistirán a cumbre de presidentes del Mercosur en Paraguay

Peña también informó, al intervenir en la apertura de la reunión del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur, que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, asistirá igualmente a la cita del bloque suramericano.
Kast visitó la capital paraguaya en junio de 2025, siendo entonces candidato a la Presidencia, para participar del Foro de Madrid.
Chile y Panamá, desde 1996 y 2024, respectivamente, son países asociados al Mercosur, el mecanismo que integran Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Bolivia, por su parte, está en proceso de adhesión plena.
A la cita de junio, en la que Paraguay entregará la jefatura del Mercosur a Uruguay, acudirán todos los países miembros, además de Bolivia, dijo este jueves Peña.
La Cancillería de Ecuador informó el pasado 8 de mayo sobre la participación del presidente de ese país, Daniel Noboa, en la reunión del Mercosur, en calidad de Estado asociado.
Colombia, Guyana, Perú y Surinam también son países asociados del Mercosur.
Venezuela, que se sumó al bloque en 2006, fue suspendido de manera indefinida en agosto de 2017.