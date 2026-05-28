Perú transfiere 6,8 millones de dólares para financiar histórico programa alimentario

La medida fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, con las firmas del presidente de transición, José María Balcázar, y de los ministros de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez, y de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.

El decreto estableció que la transferencia se hará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y que los recursos no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales se ha establecido.

Al tratarse de una modificación presupuestaria excepcional, de acuerdo a lo establecido en las leyes peruanas, se debió aprobar mediante un decreto supremo refrendado por los ministros de Economía y Finanzas y de Desarrollo e Inclusión Social, a propuesta de este último.

El PVL es un programa estatal que ofrece una ración diaria de alimentos a unas tres millones de personas, principalmente niños, de la población considerada vulnerable y en condición económica precaria en el país, para lo cual cuenta con una fuerte participación activa de la comunidad.

Este programa, que fue creado en 1983 a partir de una iniciativa del entonces alcalde de Lima Alfonso Barrantes, actualmente es una de las pocas estrategias de apoyo social que tiene cobertura nacional, pues llega a los 1.834 municipios de provincias y distritos de Perú, según señalan fuentes oficiales.