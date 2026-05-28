Sanguinetti vincula el avance del populismo con el "agotamiento del estado de bienestar"

En el marco de un encuentro organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, y en compañía del también expresidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995), reconoció que se ha dado un cambio en la forma de hacer política en función de los cambios que han acontecido en el mundo.

El exmandatario resumió el escenario mundial y explicó que Europa dejó de ser la potencia que era antes por una falta de capacidad militar, mientras que Oriente creció gracias a que "tiene una competitividad mayor" y Estados Unidos cayó en el populismo "porque no ha podido competir con el Oriente".

Al ir al ámbito local, Sanguinetti planteó que Uruguay también tiene "un brutal déficit de competitividad" y lo comparó con la realidad europea: "El problema de todos los Gobiernos de Europa hoy no es cómo van a mejorar, es cómo van a salvar su sistema de Seguridad Social de hoy. Y ese es el lío nuestro también".

El exmandatario identificó como un punto inicial de estos cambios el pase de una civilización industrial a una digital, con lo que se perdió "el empleo para toda la vida", seguido por una sociedad que generó "nuevas marginaciones".

"Tenemos fenómenos que no son de pobreza, sino de marginación cultural. En los barrios pobres con el narco a veces no hay pobreza en quienes están en eso, pero hay marginación cultural. Agreden a la sociedad", detalló y añadió que "en todas las sociedades siempre hay un riesgo que se ve más acuciante y que genera angustia y se le reclama al Estado".

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"La sumatoria de estos factores va generando incomodidades, inseguridades, resentimientos. Y ahí nos encontramos con algo muy importante que está en el debate todos los días en todos los lugares. Y qué es lo que podríamos llamar el agotamiento del estado de bienestar, por decirlo de algún modo", expresó.

Como consecuencia, "todos los políticos populistas en los últimos años han subido en función de un enemigo que tenían enfrente. Para Milei fue la casta, para Trump fueron los inmigrantes que le quitan el empleo a los trabajadores norteamericanos", ejemplificó.