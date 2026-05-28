Se triplica el uso de cigarrillos electrónicos en Panamá, en especial entre los jóvenes

Según la Segunda Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos de 15 años y más, el 95 % de la población panameña, de poco más de 4 millones de habitantes, no utiliza productos de tabaco y solo hay en el país unos 146.000 fumadores.

La prevalencia de consumo de productos de tabaco en la población de 15 años y más registró una disminución en Panamá, al pasar de 6,4 % en 2013 a 5 % en 2025, precisó un comunicado del Minsa que cita los resultados de la encuesta mundial.

Sin embargo, el consumo de cigarrillos electrónicos registró una prevalencia del 1,5 % en 2025 frente al 0,4 % registrado en el 2019 en la Encuesta Nacional de Salud, "lo que significa que el consumo actual es 3,7 veces mayor que hace seis años", indicó el Minsa.

Las autoridades sanitarias manifestaron su preocupación por el aumento del uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores, particularmente entre jóvenes de 15 a 19 años y adultos jóvenes de 20 a 34 años.

Entre las principales razones señaladas por los encuestados para utilizar estos dispositivos figuran los sabores agradables, el gusto por utilizarlos y la percepción de que ayudan a dejar de fumar.

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En Panamá, el consumo de tabaco provoca aproximadamente 1.000 muertes al año, dijeron las autoridades, que sostuvieron que el tabaquismo continúa siendo una de las principales amenazas para la salud pública debido a su asociación con enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias, diversos tipos de cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles.

El Ministerio de Salud reiteró el compromiso de fortalecer las estrategias de prevención, educación, vigilancia, cesación y concienciación para proteger la salud de la población, especialmente de las nuevas generaciones.

La Segunda Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos fue desarrollada por el Minsa, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), con el respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y CDC Foundation.