Sheinbaum se reúne con Calviño tras los acuerdos firmados con la Unión Europea

“Platicamos con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, como seguimiento a los acuerdos firmados con la Unión Europea”, indicó la mandataria mexicana en un mensaje en sus redes sociales.

A la reunión también asistieron, por México, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el de Hacienda y Crédito Público Édgar Amador Zamora, y la de Energía, Luz Elena González.

Este encuentro ocurrió el mismo día en el que culminó el Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), donde Calviño afirmó que acudió a México para “relanzar las inversiones del BEI” y convertir al banco en un socio estratégico prioritario para la economía mexicana.

Fue así que anunció una cartera de proyectos por más de 3.000 millones de euros en energía, transporte y agua, lo que supone más de la mitad de las inversiones anunciadas en la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la UE.

Durante la firma del acuerdo, el pasado 22 de mayo, la UE aseguró que invertirá 5.000 millones de euros para financiar proyectos en energías limpias, movilidad, farmacéutica, redes digitales y economía circular.

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Como primer paso, Calviño anunció que el BEI firmará un acuerdo con la Secretaría de Energía de México para apoyar la transición energética, una de las prioridades del Plan México, mediante proyectos de transmisión y distribución de electricidad, además del despliegue de energías renovables.

También enmarcó este esfuerzo en la alianza estratégica entre Europa y América Latina y recordó que, en la cumbre CELAC-UE del pasado noviembre, el BEI ya comprometió 1.000 millones de euros para la conectividad energética de Centroamérica.

La firma de este acuerdo bilateral ha sido considerado por economistas mexicanos como una vía para que México diversifique su comercio, eleve el valor de sus exportaciones y reduzca la vulnerabilidad frente a Estados Unidos, en medio de una revisión compleja del T-MEC.