Zelenski visita este jueves Suecia para discutir sobre la colaboración en defensa

"Se espera que durante la reunión los líderes discutan la guerra ofensiva de Rusia contra Ucrania y la colaboración bilateral en defensa entre Suecia y Ucrania", consta en el comunicado, en el que se anuncia "una noticia en el campo de la aviación".

Según adelantó el diario sueco Aftonbladet, el Gobierno sueco presentará una donación de varios cazas Jas Gripen 39 C y D a Ucrania y se iniciarán las negociaciones para la venta de los modelos E, más modernos, que se financiarán a cargo del préstamo concedido a Kiev por la Unión Europea (UE).

Zelenski y Kristersson firmaron en octubre pasado un acuerdo de intenciones para la compra por Kiev de entre 100 y 150 cazas Jas Gripen E.

Kristersson habló entonces de una cooperación a largo plazo, de entre diez y quince años, aunque la financiación no estaba asegurada y no había calendario de entrega.

Está previsto que ambos líderes den una rueda de prensa a las 13.00 hora local (11.00 GMT) en el aeródromo de Uppsala, al norte de Estocolmo.