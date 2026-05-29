Desempleo crece en Chile hasta 9,1 % entre febrero y abril, el mayor nivel en cinco años

Según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el desempleo afectó especialmente a la población femenina, cuya tasa se elevó hasta el 10,5 % -la más alta desde abril de 2021-, con un incremento de 0,8 puntos porcentuales en un año.

La tasa general acumula ya 40 meses consecutivos por encima del 8 %, con los que buscan el primer empleo como uno de los colectivos más golpeados.

De acuerdo con el informe del INE, el aumento se debió a múltiples factores, y en particular a que el crecimiento de la fuerza de trabajo fue superior al avance de las personas ocupadas, ya que en el periodo hubo incluso una tímida creación de 68.299 empleos en comparación con el mismo trimestre del año pasado.

En el caso del empleo femenino, el alza estuvo igualmente asociada a un crecimiento de 2,1 % de la fuerza laboral femenina, superior al avance del 1,3 % de las mujeres ocupadas.

En cuanto al masculino, la desocupación se ubicó en 8 %, cifra que supone un descenso de 0,2 puntos porcentuales con respecto del mismo período del año pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También aumentó en 1,0 puntos porcentuales a doce meses la informalidad, que alcanzó un 26,8 %, siendo entre los hombres de un 25,4 % y entre las mujeres de un 28,6 %.

En cuanto a la medición ajustada estacionalmente, el desempleo se ubicó en 8,9 %, aumentando 0,2 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior.