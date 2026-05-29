El petróleo de Texas baja casi un 2 % ante el posible acuerdo de paz entre EEUU e Irán

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, restaban 1,73 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró la víspera que Washington y Teherán están a las puertas de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra.

No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún no ha dado su visto bueno.

La Casa Blanca exige a Irán compromisos para deshacerse de su uranio altamente enriquecido y renunciar de forma permanente a la búsqueda de armas nucleares, así como la reapertura total del estrecho de Ormuz, por donde circulaba el 20 % del consumo mundial de petróleo antes de la guerra.