Hegseth llega a Singapur para un foro de Defensa dominado por la guerra de Irán

Hegseth llegó este viernes a la ciudad-Estado asiática, donde coincidirá con algunos de sus pares de Asia-Pacífico, entre ellos los de aliados como Filipinas, Australia, Japón o Corea del Sur, y también con altos cargos de Defensa de Catar, Pakistán o Polonia, con los conflictos de Irán y Ucrania y la situación en Taiwán, Corea del Norte o el mar de China Meridional como telón de fondo.

También se prevé que se reúna con el presidente vietnamita, To Lam, quien inaugurará este viernes el foro, y con el primer ministro del país anfitrión, el singapurense Lawrence Wong.

Se espera que el jefe del Pentágono, a quien se pudo ver este viernes uniéndose a los entrenamientos de marines de EE. UU. en el pequeño país portuario, utilice su intervención del sábado para aclarar la estrategia estadounidense en el Indopacífico, el principal escenario en el que se mide las fuerzas con China, en un momento en que se cuestiona su compromiso por la atención centrada en Oriente Medio.

Hegseth llega a Singapur en un momento delicado, mientras se espera que se desatasquen las negociaciones sobre Irán -con el secretario de Estado, Marco Rubio, reuniéndose finalmente este viernes con su par pakistaní y mediador en el conflicto, Ishaq Dar- y cuando continuaron esta semana los ataques de EE. UU. al país persa.

La guerra contra Irán ha tenido un fuerte impacto en Asia-Pacífico en varios frentes: por un lado, la región depende en gran medida de las importaciones energéticas y de fertilizantes procedentes del estrecho de Ormuz, la arteria comercial bloqueada por el conflicto, y por otro ha visto mermados ciertos aspectos de sus acuerdos de seguridad con la superpotencia.

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Según expertos, el conflicto se asocia con la retirada de interceptores de Corea del Sur, un retraso en las entregas de misiles Tomahawk a Japón y una pausa en la venta de armas a Taiwán.

Taiwán, isla autogobernada que Pekín considera parte de su territorio, es uno de los asuntos clave, sobre todo después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, visitara China este mes - donde también estuvo Hegseth- y avanzara después que la venta de armas a la isla, a la que Washington podría defender en caso de ataque, es una "baza negociadora", rompiendo décadas de tradición.

Después, el secretario interino de la Marina de Estados Unidos, Hung Cao, afirmó que Washington pausó una venta de armamento a Taiwán valorada en 14.000 millones de dólares para garantizar el suministro de municiones en la campaña militar contra Irán.

El pulso de EE. UU. con China determinará pues, asimismo, la participación de Hegseth en el foro, aunque tampoco esta vez, como ya ocurrió el año pasado, acudirá al mismo el ministro de Defensa chino, Dong Jun.

Eso impedirá uno de los habituales platos fuertes del Shangri-La, la bilateral entre los responsables de Washington y Pekín.

En su lugar, asistirá una delegación de académicos y expertos de la Universidad Nacional de Defensa de China, en medio de una vasta purga anticorrupción en las Fuerzas Armadas del país y mientras Pekín busca elevar el perfil de sus foros domésticos.

Organizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), con sede en Londres, el Diálogo Shangri-La, convertido en una de las principales conferencias internacionales de seguridad, celebra su vigésimo tercera edición del 29 al 31 de mayo en el hotel homónimo de Singapur.