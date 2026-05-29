Las 6 grandes economías de la UE piden centralizar la supervisión del mercado de capitales

Así consta en un documento conjunto pactado por los ministros de Finanzas de estas seis potencias en su encuentro del jueves en Berlín y que han mandado este viernes a las instituciones de la Unión Europea con el objetivo de dinamizar las negociaciones de los Veintisiete al respecto.

"Crear una verdadera Unión de Ahorros e Inversiones se ha convertido en una necesidad obvia e inmediata", defiende la misiva firmada por el alemán Lars Klingbeil, el francés Roland Lescure, el italiano Giancarlo Giorgetti, el español Carlos Cuerpo, el polaco Andrzej Domański y el neerlandés Eelco Heinen.

Estos países han pactado seis ámbitos "prioritarios" de actuación, entre los que destaca avanzar de manera "gradual" hacia una supervisión centralizada de los mercados de capitales otorgando más poderes a la Autoridad Europea de los Mercados y Valores (ESMA).

En línea con la propuesta original de la Comisión Europea, este organismo con sede en París se encargaría de la vigilancia de plataformas de negociación, depositarios centrales de valores y cámaras de contrapartida central más importantes.

Sin embargo, estas seis potencias añaden una serie de condicionantes, entre ellos la existencia de un "periodo de transición" que debe ser "adecuado y también lo más corto posible" y que permita a la ESMA adquirir "recursos y experiencia reconocida y sólida" en el ámbito de la supervisión.

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Además, los nuevos poderes de este organismo abarcarán también el mercado europeo de criptoactivos que las seis potencias de la UE quieren potenciar. Los proveedores de este tipo de instrumentos financieros virtuales caerían bajo la "estricta" vigilancia de la ESMA, que también tendría "voz" en el proceso de licencia de nuevos participantes.

En línea con este incremento de las tareas de la autoridad con sede en París, el llamado grupo E6 apuesta por "mejorar" la estructura de la ESMA para "garantizar una supervisión más clara y efectiva en el mercado único".

Por otro lado, el E6 se marca como objetivo facilitar la distribución transfronteriza de fondos de inversión al tiempo que "se mantienen unas salvaguardas adecuadas para la protección de los inversores".

"Nos comprometemos a eliminar las barreras nacionales que todavía existan o las prácticas nacionales diferentes", señalan como parte de este punto.

También abogan por "reforzar" la transparencia en los mercados de capitales y asegurar la igualdad de condiciones entre bancos y plataformas de negociación, una medida "esencial para conseguir eficiencia, reducir la fragmentación y mejorar la liquidez".

Por último, sugieren medidas para impulsar el surgimiento de "tecnologías financieras innovadoras", un aspecto "importante para dar forma a las estructuras de mercado y los servicios financieros del mañana y para apoyar la competitividad de los actores de la UE y mejorar las condiciones de financiación".

"Unos mercados de capitales más profundos e integrados reforzarían el potencial de crecimiento de Europa, fortalecería su soberanía económica y supondría un pilar más firme para financiar sus prioridades comunes", argumentan de manera general los firmantes.