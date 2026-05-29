Lula propondrá de nuevo al candidato al Supremo que rechazó el Senado

Lula hizo el anuncio durante una ceremonia de inauguración de una fábrica de fertilizantes en el municipio de Laranjeiras, en el noreste del país.

La candidatura de Messias fue rechazada por el Senado el pasado 29 de abril, lo que supuso la primera vez que la Cámara alta rechazaba un nombramiento al Supremo en más de un siglo.

El gobernante dijo que le entristeció la derrota en la votación y lamentó que se debió a una "cuestión política" y no por la capacidad de Messias, a quien definió como una de las personas "más íntegras" de Brasil.

Lula dijo que decidió volver a presentarlo "por respeto a la función presidencial", opinando que el Senado no tiene el derecho de oponerse "sin explicación", sin haber incompetencia jurídica u otro motivo de peso.

"El Senado no puede derrotar por derrotar, no hay explicación. Si no, perdemos el sentido de convivencia democrática en la diversidad", manifestó el líder progresista.

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La elección de Messias causó grandes resistencias desde que Lula lo eligió para un puesto en el Supremo el pasado noviembre, por delante del expresidente del Senado Rodrigo Pacheco, quien también aspiraba al nombramiento y es muy cercano al actual titular de la Cámara alta, Davi Alcolumbre.

Lula mantiene tensas relaciones con el Legislativo y tardó cinco meses en iniciar los trámites de la votación en el Senado para dar tiempo a entablar unas largas negociaciones que a la postre fueron infructuosas.

El nombramiento de Messias se produce a pocos meses de las elecciones presidenciales del próximo octubre, en las que Lula aspira a un cuarto mandato y en las que se opondrá al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), quien está cumpliendo condena por golpe de Estado.